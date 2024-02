Otwarcie Alior Uniwersytetu odbyło się przy współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Dyrektor HR Alior Banku podkreślał, że bankowy uniwersytet to merytoryczna i zachęcająca do nauki przestrzeń pozwalająca na poszerzanie wiedzy biznesowej, technicznej, ale również osobistej.

„Pracownicy mają dostęp do szkoleń specjalistycznych, poszerzających umiejętności sprzedaży i obsługi klienta, rozwijających kompetencje przyszłości, umiejętności liderskie. Dużą popularnością cieszą się też programy wzmacniające dobrostan osobisty” - mówił Marek Bednarczyk.

Jego zdaniem, w obszarze strategii ESG (Environmental, Social, Governance) bank kładzie szczególny nacisk na literkę „S”, czyli odpowiedzialność społeczną.

„Inspiruje ona Alior Bank do działania nakierowanego na zapewnienie dobrostanu psychofizycznego pracowników, wsparcie ich rozwoju zawodowego oraz osobistego. Jednym z narzędzi do realizacji tych celów było powołanie do życia Uniwersytetu Aliora” - mówił Bednarczyk.

Jak dodał, Alior Uniwersytet działa też poza strukturami banku, m.in. poprzez budowanie długofalowej współpracy z uczelniami oraz działania łączące świat biznesu ze środowiskami studenckimi.

„Te działania to m.in. uruchamianie programów stypendialnych, kierunków studiów pod patronatem Alior Banku, gdzie nasi eksperci są wykładowcami i wykładowczyniami. W pakiecie są też staże i merytoryczne konferencje” - wyliczał dyrektor.

Bank, promując innowacyjne metody uczenia się, chciał dopasować je do potrzeb i oczekiwań zmieniających się pokoleń pracowników.

„W przestrzeni o nazwie Alior Talks dostarczamy inspiracji rozwojowych w formacie krótkich filmów, nagrywanych w specjalnie wybudowanym studio TV Aliora, do którego zapraszamy ekspertów wewnętrznych oraz czołowych twórców z rynku” - tłumaczył Marek Bednarczyk.

Szef Pionu HR Alior Banku, zwrócił także uwagę na wyjątkowo ciekawą jego zdaniem edukacyjną inicjatywę banku, czyli Festiwale Rozwoju, organizowane w trzech polskich miastach: Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

„Na festiwal zapraszani są czołowi mówcy z Polski i zagranicy oraz wewnętrzni eksperci i ekspertki banku. W tym roku poruszaliśmy m.in. temat sztucznej inteligencji, szukaliśmy zależności między sportem a przywództwem oraz analizowaliśmy czym jest well-being” - mówił dyrektor.

Oferta edukacyjna Alior Uniwersytetu dostępna jest dla 6500 pracowników banku, ale wkrótce dostęp zyskają też pracownicy spółek zależnych Alior Banku.

„Dowodem na sens naszych działań edukacyjnych, a zwłaszcza powołania Alior Uniwersytetu jest zdobyta nagroda w konkursie >>Pracodawca godny zaufania<< w kategorii Edukacja” - podkreślił dyrektor.

Nagroda za edukacyjne inicjatywy Aliora, to niejedyne wyróżnienie przyznane w ostatnim czasie bankowi. Alior Bank otrzymał również prestiżowy tytuł Top Employer Polska 2023 i 2024. Tytuł ten jest przyznawany najlepszym pracodawcom w kraju, którzy kładą nacisk na wprowadzanie wysokich standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Bank został także laureatem nagrody „Wizjonerzy Zdrowia Wprost” w kategorii pracodawca, otrzymał certyfikat Friendly Workplace 2023 oraz wyróżnienie HRNJ - HR Najwyższej Jakości.

„To bardzo ważne dla nas wyróżnienia, które pokazują, że wsparcie, które okazujemy pracownikom, szczególnie to w zakresie zdrowia, ma głęboki sens” - ocenił Bednarczyk.

Bednarczyk dodaje, że doświadczenia ostatnich lat, związane z pandemią, a teraz wojną w Ukrainie odbiły się na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym Polaków.

„W Alior Banku podchodzimy do tego bardzo poważnie, dlatego oferujemy pracownikom wsparcie zdrowia fizycznego i mentalnego. Każdy pracownik banku ma wysokiej klasy pakiet prywatnej opieki medycznej, obejmujący bezpłatny dostęp do m.in. psychologa, psychiatry oraz stomatologa i rehabilitacji” - tłumaczył dyrektor.

Dodał, że poza usługami medycznymi, pracownicy mają też dostęp do platformy Mindgram (well-being), gdzie znajduje się szereg szkoleń, webinariów dotyczących zachowania równowagi psychofizycznej. Ponadto bank wprowadził tzw. „Dzień na U”, czyli dodatkowy pełnopłatny dzień na zrobienie przez pracownika nieobowiązkowych, pogłębionych badań medycznych.

Według szefa pionu HR w Alior Banku, na pracowników bardzo pozytywnie wpływają również inicjatywy charytatywne.

„Każdy znajdzie coś interesującego spośród szeregu inicjatyw, począwszy od wolontariatu, przez krwiodawstwo, po charytatywne akcje sportowe. Sport ma szczególne miejsce z sercach pracowników naszego banku, czego dowodem jest organizowana od lat Olimpiada Alior Banku” - wskazał Marek Bednarczyk.

W tegorocznej, dwunastej edycji uczestniczyło 550 pracowników banku, rywalizując w dziewięciu dyscyplinach.

Dyrektor podkreślał, że wszystkie działania Alior Banku - jako instytucji skoncentrowanej na innowacjach cyfrowych, rozwoju pracowników i wrażliwości społecznej - są zawarte w strategii biznesowej, której filarem są zaufanie i odpowiedzialność.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Materiał Promocyjny