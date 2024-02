WykresDnia: Zagranica coraz mniej inwestuje w Chinach

parkiet.com

Bezpośrednie inwestycje zagranicznych przedsiębiorstw w Chinach wzrosły w zeszłym roku o najniższą kwotę od początku lat 90., co podkreśla wyzwania stojące przed krajem, ponieważ Pekin poszukuje większej liczby inwestycji zagranicznych, aby pomóc swojej gospodarce.

Reklama

Reklama

Według danych Państwowej Administracji Walutowej (State Administration of Foreign Exchange - SAFE), zobowiązania Chin z tytułu inwestycji bezpośrednich w bilansie płatniczym wzrosły w ubiegłym roku o 33 miliardy dolarów, co oznacza spadek o 82 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Ta miara nowych inwestycji zagranicznych w kraju – który rejestruje przepływy pieniężne związane z podmiotami zagranicznymi w Chinach – spadł do najniższego poziomu od 1993 r. Dane te oznaczają drugi z rzędu rok spadku BIZ do Chin, podał Nikkei Asia dodając, że ubiegłoroczne liczby stanowiły mniej niż 10 proc. rekordowej kwoty napływu zagranicznych środków pieniężnych o wartości 344,1 miliarda dolarów odnotowanej w 2021 roku. W kwartale od lipca do września 2023 r. Chiny odnotowały pierwszy w historii kwartalny deficyt BIZ, co oznacza, że ​​odpływy znacznie przewyższyły napływy. Jednak dane z ostatniego kwartału wskazywały na pewną poprawę, a napływ środków netto do kraju wyniósł około 17,5 miliarda dolarów.

Dane pokazują wpływ blokad związanych z Covidem i słabego ożywienia gospodarczego w zeszłym roku. Inwestycje spadły w trzecim kwartale 2023 r. po raz pierwszy od 1998 r. Choć w ostatnim kwartale nieco odreagowały i powróciły do ​​wzrostu, nowe środki o wartości 17,5 mld dolarów w tym okresie były nadal o jedną trzecią niższe niż w tym samym okresie 2022 r.