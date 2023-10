WykresDnia: Chiny: zero tolerancji dla spowolnienia gospodarczego

parkiet.com

Rząd zwiększył we wtorek swój deficyt nominalny do największego od trzech dekad i przedstawił pakiet długu państwowego, który oznacza odejście od tradycyjnego modelu wsparcia fiskalnego. Xi odbył także bezprecedensową podróż do banku centralnego, wysyłając mocny sygnał o swoim skupieniu się na gospodarce.

Zwiększenie budżetu o bilion juanów (137 miliardów dolarów) i chęć przekroczenia od dawna obowiązującego limitu relacji deficytu do PKB wynoszącego 3 proc. sugerują determinację Pekinu do wspierania wzrostu gospodarczego do 2024 r. i unikania samozadowolenia. Opublikowano to nawet po tym, jak dobre dane gospodarcze opublikowane w tym miesiącu nakazywały rządowi osiągnąć cel na poziomie około 5 proc. w tym roku.

Niezwykła zmiana budżetu to „zdecydowany sygnał od decydentów, że zamierzają wspierać wzrost” – powiedział Peiqian Liu, ekonomista ds. Azji w Fidelity International. – Pozyskiwanie funduszy za pomocą dźwigni rządu centralnego jest mocnym sygnałem, że rząd nie zawaha się powiększyć swojego bilansu, jeśli zajdzie taka potrzeba.