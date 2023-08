„Najważniejszym zadaniem jest teraz stymulowanie konsumpcji gospodarstw domowych. By to osiągnąć, trzeba wykorzystać wszystkie rozsądne, zgodne z prawem i efektywne ekonomicznie kanały, by dostarczyć pieniądze do kieszeni obywateli” – napisał Cai Fang, doradca Ludowego Banku Chin.

Reklama

Parkiet

Czy jednak chiński bank centralny zdecyduje się na większe działania stymulacyjne? – Obecnie trudno jest wspierać gospodarkę małym kosztem – uważa Becky Liu, strateg banku Standard Chartered. Przeszkodą dla większych działań stymulacyjnych może być duże zadłużenie sektora prywatnego i samorządów. Bank centralny chce też utrzymać stabilność juana. Tymczasem notowania chińskiej waluty dochodziły w środę do 7,34 juana za 1 USD. Chiński pieniądz był zatem najsłabszy wobec dolara od listopada 2022 r. HK