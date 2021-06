Inflacyjne rozważania

Kolejne "imponujące" odczyty inflacji przechodzą bez silniejszej reakcji. Mowa o 4,8 proc. r/r szacunkach GUS-u za maj, czy też 2,0 proc. r/r wyliczeniach HICP według Eurostatu dla całej strefy euro. Wygląda na to, że inwestorzy nie wierzą zbytnio, że może to coś zmienić w "gołębich" zapatrywaniach banków centralnych. W mniejszości są te, które podejmują działania ograniczając skalę skupu aktywów, bądź sygnalizując możliwość podwyżki stóp procentowych. Korzystają na tym lokalne waluty, co na dłuższą metę może prowadzić do konieczności stonowania "jastrzębiego" języka. Innymi słowy, to po stronie największych graczy (FED, EBC, BOJ) jest piłka i to one rozegrają ten inflacyjny mecz w nadchodzących miesiącach. Kluczowa niezmiennie pozostaje postawa FED i działania Treasury operującego na rynku długu. Czerwiec może okazać się dość zmiennym miesiącem, potencjalnie mocne dane z rynku pracy w najbliższy piątek, oraz odczyt inflacji CPI zaplanowany na 10 czerwca, najpewniej sprowokują FED do konieczności tłumaczenia się z tego, czy przyjęte jeszcze na jesieni ub.r nowe założenia polityki monetarnej są słuszne...