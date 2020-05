Powell zapowiada, że nie będzie łatwo

Na wykresie S&P mamy wybicie linii szyi formacji RGR, na fali wzrostu ryzyka zyskuje też dolar, a tracą najbardziej wrażliwe waluty. Co dalej? Uwagę przyciąga też dalszy wzrost napięcia z Chinami (manewry wojskowe wokół Tajwanu, wydłużenie restrykcji wobec Huawei i ZTE, oraz możliwa riposta prawna Pekinu na składane pozwy o odszkodowania za COVID-19). Awersja do ryzyka może zagościć na dłużej, a powiedzenie „sell in May and go away" znów może okazać się prawdziwe.