Grupa Asseco mocno rozpycha się poza Polską

Portfel zamówień Asseco SEE na 2019 r. ma obecnie wartość 138 mln euro, o 11 proc. więcej niż rok temu. W I półroczu dwucyfrowe wzrosty przychodów ze sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty: wspomniane już płatności, rozwiązania dla sektora bankowego oraz integracja systemów. W samym II kwartale grupa zanotowała 25-proc. wzrost sprzedaży do ponad 46 mln euro (w tym sam segment płatności urósł o prawie 48 proc.). Zysk netto poszedł w górę o 18 proc. do 4,3 mln euro, a zysk operacyjny o 27 proc. do 5,3 mln euro. Przekłada się to na ponad 11-proc. rentowność operacyjną.