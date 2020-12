Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Informacje o wyraźnej zwyżce importu ropy naftowej do Chin nie miały jednak istotnego pozytywnego efektu na ceny ropy, bowiem duży import wynikał przede wszystkim z wpuszczania do portów tankowców, które dotarły tam z opóźnieniem i wynikały z wcześniejszych zamówień. W ostatnim czasie Chiny bowiem miały problem z przepustowością portów i wiele tankowców długo czekało u wybrzeży tego kraju na oficjalne wpuszczenie do portu. Tymczasem liczba nowych zamówień na ropę naftową jest mniejsza niż we wcześniejszych miesiącach, więc można oczekiwać, że dane za grudzień pokażą mniejszy import.