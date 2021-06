Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa (OPEC, Iran)

Rozszerzony kartel OPEC+ wczoraj dokonał planowanej rewizji porozumienia naftowego, jednak – zgodnie z oczekiwaniami – nie dokonał w nim żadnych zmian. Oznacza to, że kraje OPEC+ będą nadal konsekwentnie podnosić wydobycie ropy naftowej. Póki co, konkretny plan zakłada zwyżki produkcji począwszy od maja aż do lipca bieżącego roku, w wyniku których na globalny rynek ropy naftowej wróci 2,1 mln baryłek ropy naftowej dziennie.