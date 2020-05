Ropa: poprawa nastrojów

Przewaga strony popytowej wynikała z informacji dotyczących zarówno popytu, jak i podaży tego surowca. Od strony popytowej pozytywnym akcentem były informacje o wzroście przerobu ropy naftowej w chińskich rafineriach w kwietniu. Dane te świadczą o tym, że popyt na ropę w Państwie Środka ożywa po wcześniejszym okresie restrykcji. Nadal optymizm jest jednak niepełny, ponieważ obawy budzi nowa fala Covid-19 w Azji, która potencjalnie mogłaby ponownie ograniczyć popyt na ropę naftową nie tylko w Chinach. Z kolei od strony podażowej wzrostom cen ropy naftowej sprzyjały informacje o szybszym od oczekiwań cięciu produkcji ropy na świecie. W ostatnich dniach kilka państw należących do kartelu OPEC, w tym Arabia Saudyjska, potwierdziło zamiar obniżenia produkcji ropy naftowej do poziomów niższych niż wynoszą limity zawarte w porozumieniu naftowym. Z kolei najważniejsi producenci nieobjęci porozumieniem – czyli Stany Zjednoczone i Kanada – dotychczas obniżyli produkcję już o 1,7 mln baryłek dziennie, czyli również w szybszym tempie niż tego oczekiwano. Powyższe informacje rozbudziły na rynku ropy lepsze nastroje, ale sytuacja na rynku tego surowca nadal cechuje się dużą zmiennością. Wiele czynników, w tym przede wszystkim sytuacja związana z pandemią Covid-19, pozostaje trudna do oszacowania w dłuższej perspektywie. ¶