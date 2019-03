Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, pallad

W tym tygodniu pojawiły się jednak głosy, że dalsze losy porozumienia są niepewne. Obecny dokument obowiązuje do końca czerwca br. Państwa OPEC forsują jak najdłuższy czas obowiązywania limitów produkcji – ze względu na fakt, że prowadzi to do wzrostu cen ropy, przynajmniej dotychczas. Jednak Rosja nie wyraża już takiego entuzjazmu, ponieważ wielokrotnie kraj ten podkreślał, że cięcia ropy naftowej przez OPEC+ to prezent dla Amerykanów, którzy mają więcej przestrzeni do eksportu swojego surowca. W rezultacie, nawet jeśli Rosja dołączy do porozumienia naftowego w następnej odsłonie, to możliwe, że na krótki okres. Obecnie mówi się o trzech miesiącach, czyli o możliwym przedłużeniu obowiązywania porozumienia naftowego do końca września.