Wkrótce ruszy lawina przejęć?

Jak kryzys wpłynie na takie transakcje w nieco dalszej perspektywie? Czy skłoni firmy do poszukiwania nowych modeli biznesowych, co będzie sprzyjało przejęciom? Czy rozpocznie się szukanie okazji wśród przecenionych podmiotów? I czy rząd powinien dążyć do tego, aby ograniczyć możliwość przejmowania polskich firm przez zagraniczne podmioty? W środowym wydaniu "Prosto z parkietu" zapytamy o to Krzysztofa Ciesielskiego, dyrektora ds. fuzji i przejęć w firmie doradczej RSM Poland. Zaprasza Grzegorz Siemionczyk.