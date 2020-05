Firmy muszą poprawić swoje kompetencje technologiczne

Do tej pory do firm trafio już 20 mld zł. Program i całe podejście należy ocenić pozytywnie, choć można zastanawiać się czy skala jest wystarczająca i jak długo pomoc wystarczy. Najlepiej wydaje się oceniana pomoc dla małych i średnich firm w ramach tarczy finansowej PFR, program szybko został wdrożony. Ta szybkość przyczyniła się jednak do pewnych mankamentów utrudniających uzyskanie pomocy, np. były problemy z definiowaniem małej i średniej firmy, ale już został wyjaśniony. Drugi problem to pewne utrudnienia w razie, gdy spółka zmieniała formę prawną czy łączyła się z inną. W takich trudniejszych przypadkach uzyskanie pomocy jest wyzwaniem. Poza tym pomoc jest trochę rozproszona, jest sporo podmiotów zaangażowanych w przekazywanie pomocy, sporo regulacji i dla mniejszych przedsiębiorstw dużym wyzwaniem jest zajęcie się tym wszystkim i zdecydowanie o pomoc z którego źródła się ubiegać. Z rozmów z naszymi klientami wynika, że pozytywnie oceniane jest wydłużenie okresu przygotowania zeznań podatkowych za 2019 r. i możliwość spłaty zobowiązań później bez konieczności spłaty odsetek. To szczególnie ważne, bo większość służb finansowych pracuje zdalnie. Ogólnie pozytywnie oceniam pomoc, ale to pierwszy krok, mają być następne tarcze a jednym z największych znaków zapytania jest to jak długo potrwa i jak głęboki będzie kryzys. Szczególnie, że może pojawić się druga fala jesienią, wynikająca z rozwoju pandemii. Tu rodzi się pytanie czy państwo będzie mogło tę pomoc wydłużać i na ile będzie nas stać.