Miliardy euro płyną na rynek mieszkań na wynajem

Zdaniem analityków Savills europejski rynek nieruchomości mieszkaniowych na wynajem nie wyczerpał jeszcze potencjału. Niedobór lokali na wielu rynkach wymaga nowych przedsięwzięć deweloperskich – pojawią się więc nowe produkty inwestycyjne. Co prawda stopy kapitalizacji (ang. yield – stosunek rocznych dochodów z najmu do wartości rynkowej nieruchomości) skurczyły się na siedmiu zbadanych pod tym kątem rynkach do 3,1 proc., ale inwestorzy doceniają, że mieszkania przynoszą stabilny dochód w długim terminie.