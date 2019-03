Komentarz PLN: Funt po 5,04 PLN

Wydarzeniem ostatnich godzin na rynkach są informacje o osiągnięciu porozumienia na linii szef KE, Jean-Claude Juncker, oraz T. May, brytyjskiej premier. Umowa ma dotyczyć "prawnie wiążących" zapisów w projekcie porozumienia ws. wyjścia W. Brytanii z Unii Europejskiej. Szczegóły zapisów mamy poznać dopiero dziś, jednak najpewniej dotyczyć one będą kwestii „twardej granicy" z Irlandią Płn i tzw. backstop'u. Temat głosowań pozostaje jednak otwarty i w dalszym ciągu należy liczyć się z potencjałem realizacji wszystkich scenariuszy (od przyjęcia nowej umowy do rozpisania nowego referendum/przyspieszonych wyborów). Na ww. doniesieniach skorzystał jednak funt co podbiło wycenę GBP/PLN powyżej 5,04 PLN. W szerszym ujęciu złoty oscyluje w zakresie 4,31-4,28 EUR/PLN. Dużo zależeć będzie od kolejnych dni, gdyż temat głosowania nad Brexit'em można dość łatwo powiązać z nastrojami na szerokim rynku.