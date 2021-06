Odreagowanie spadków

W efekcie ok. godz. 14. indeks WIG20 był notowany prawie 0,8 proc. na plusie. Zwyżkom w Warszawie sprzyjają nastroje optymistyczne panujące na zagranicznych rynkach akcji. Wzrosty w Europie może nie są zbyt efektowne, ale np. w przypadku niemieckiego DAX -a wystarczające, by nowy historyczny rekord notowań stał się faktem. Niepokojem może jednak napawać to, że na wielu europejskich parkietach w miarę upływu kolejnych godzin poniedziałkowego handlu zapał do kupowania akcji nico się zmniejszył.