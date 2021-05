GPW łapie oddech po zwyżkach

W efekcie po czterech z rzędu wzrostowych sesjach WIG20 zaliczył lekką korektę, kończąc sesję 0,13 proc. pod kreską. Równocześnie minimalnie swoje notowania poprawił WIG. Warto przy tej okazji przypomnieć, że do rekordu wszechczasów brakuje mu raptem niewiele ponad 2 proc. Warszawska giełda nie mogła jednak liczyć na wsparcie zagranicznych rynków akcji. Na europejskich parkietach więcej do powiedzenia mieli sprzedający, stąd przewaga koloru czerwonego na indeksach. Wyraźnie większa ochotę do pozbywania się akcji wykazywali inwestorzy handlujący na zachodnioeuropejskich giełdach, co mocno ciążyło tamtejszym indeksom. Równocześnie nieco więcej spokoju można było zaobserwować na rynkach z naszego regionu, co udało się wykorzystać inwestorom m. in. w Budapeszcie, którzy wyciągnęli główny wskaźnik nad kreskę.