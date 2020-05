Kryzys studzi zapędy

– Widzimy, że w przypadku niektórych inicjatyw strategicznych, pewne prace legislacyjne będą się opóźniać, gdyż priorytetem są obecnie działania antykryzysowe. Przykładowo działania, które są ważne z punktu widzenia tworzenia platformy odpadów, nie idą w takim tempie, które było założone pod koniec 2019 rok – mówi Marek Dietl, prezes GPW. Problemy mogą pojawić się też przy innych projektach, chociażby tych o charakterze technologicznym. – Produkty są przygotowane zgodnie z planem, ale proces sprzedaży B2B jest procesem bardzo relacyjnym i zawsze zajmuje czas. Robienie tego online jest trudne – podkreśla Dietl. Kolejny obszar który może „ucierpieć" przez koronawirusa to uruchomiony niedawno rynek rolny. W czwartek odbyła się na nim pierwsza aukcja pszenicy. – Skupiamy się na pozyskiwaniu uczestników. Plany są ambitne także od strony produktowej. Jest lista produktów, o których myślmy. Są to: kukurydza, odtłuszczone mleko w proszku czy koncentrat soku jabłkowego. W tej chwili sytuacja jest jednak jaka jest, więc trudno przewidzieć, w jakich terminach będziemy wprowadzać te produkty. Będziemy starać się, aby one pojawiły się jak najszybciej – podkreśla Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.