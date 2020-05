WIG20 z podwójnym szczytem na wykresie

Rynki akcji znów zignorowały słabe odczyty makro – największy w historii spadek produkcji przemysłowej w Niemczech (-11,6 proc. w marcu r/r) oraz wyższą od oczekiwań liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA (3,17 mln wobec prognozy 3 mln). Inwestorzy nie przejmują się też danymi dotyczącymi epidemii covid19. W środę liczba nowych przypadków globalnie wyniosła 95,3 tys. i była najwyższa od 24 kwietnia. Co niepokojące – mocne wzrosty liczby zakażonych notuje Rosja i Brazylia. U naszych wschodnich sąsiadów czwartek był piątym dniem z rzędu, gdy dobowy przyrost przekraczał 10 tys. Z kolei w środę w Brazylii padł dobowy rekord wynoszący 11,9 tys. Wygląda na to, że uczestnicy rynków akcji wciąż bardziej przyglądają się rynkowi surowców, a konkretnie ropie naftowej. W ostatnim miesiącu to był jedyny czynnik, który swoim załamaniem spowodował silniejsze tąpnięcie na parkietach. W ostatnich dniach czarne złoto jednak drożeje (w czwartek po południu baryłka WTI o 7,5 proc. do 25,8 USD), co pozytywnie wpływa na rynki akcji, w tym warszawski.