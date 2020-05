Byki nie wykorzystały okazji

Zwątpienie szybko jednak minęło i Europa wróciła do zakupów. Warszawa pozostawała jednak obojętna na te ruchy, tak samo zresztą jak na udane otwarcie notowań na Wall Street. Amerykańskie indeksy już na początku sesji znalazł się ponad 1 proc. nad kreską. Wydawać by się mogło, że lepszego prezentu byki już nie dostaną. I z niego jednak nie skorzystały. Na naszym parkiecie do końca dnia trwało przeciąganie liny, które ostatecznie zakończyło się symbolicznym zwycięstwem podaży. WIG20 stracił 0,1 proc. i tym samym nasz rynek znalazł się w ogonie europejskiej stawki.