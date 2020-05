Trump szuka wroga i psuje nastroje

Majowy weekend nie sprzyjał akcyjnym bykom. Podczas piątkowej absencji europejskich inwestorów, na Wall Street doszło do wyraźnej wyprzedaży akcji. Już w czwartek pojawiła się czerwień i w momencie, kiedy na parkietach Starego Kontynentu gasło światło, jankeskie ursusy rozpoczynały swoje pospolite ruszenie. Tydzień zakończył się pod kreską a na wykresach kluczowych amerykańskich indeksów, pojawiły się podażowe świeczki. Ich górne cienie wyznaczają opór na kolejne dni maja a to oznacza, że outlook na DJIA, do wysokości 24764 punktów, jest spadkowy zaś S&P500 bez powrotu nad 2954, zachęca do grania shortów.