Spokojniej na GPW, jednak na optymizm za wcześnie

Pewnym wsparciem w środę dla europejskich rynków akcji będzie wynik sesji w Stanach Zjednoczonych, o ile tylko S&P 500 zdołał utrzymać do końca wynik z pierwszych godzin handlu, gdy rósł o 0,73 proc. Wyglądałoby na to, że poziom w okolicach 2800 pkt stanowi rzeczywiście mocną podporę dla dalszych zwyżek i można się spodziewać kontynuacji trendu wzrostowego, rozpoczętego pod koniec grudnia. Po trudnej poniedziałkowej sesji przy Książęcej również dla małych i średnich spółek, we wtorek przedsiębiorstwa te starały się także odrobić część strat. Przypomnijmy, że na wykresach obu tych indeksów wyrysowała się luka bessy. We wtorek mWIG40 nie zdołał dotrzeć do oporu w okolicach 4200 pkt, do którego zabrakło niewiele. Z kolei sWIG80 lukę z poprzedniego dnia domknął, jednak ostatecznie zakończył sesję w okolicach zera. ¶