WIG20 europejskim liderem

Jeszcze na dobrze nie rozpoczęliśmy nowego roku, a banki centralne już biorą się do pracy. W tym wypadku chodzi o Ludowy Bank Chin, który zdecydował się na kolejną obniżkę stopy rezerw obowiązkowych. Cięcie o 50 punktów bazowych ma obowiązywać od 6 stycznia i jest to już 8 cięcie tej stopy od początku 2018 roku. Decyzja ta pozwoli na uruchomienie środków o wartości ponad 100 mld dolarów, co ma doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej w Chinach. Ta wydaje się być również całkiem niezła, biorąc pod uwagę dzisiejszą publikację indeksu PMI Caixin dla sektora przemysłowego, który wypadł na poziomie 51,5 punktów. Jest to obniżenie w porównaniu do listopada, kiedy to indeks ten wyniósł 51,8 punktów, ale wciąż wskazuje na ekspansję w ostatnim miesiącu poprzedniego roku. Dzięki tym czynnikom z sesji azjatyckiej, chińskie indeksy zyskiwały nawet powyżej 1%.