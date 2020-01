Zielony początek roku na GPW

W Warszawie największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się największe spółki, które w komplecie poprawiły swoje notowania. Najbardziej okazałe zwyżki zanotowały walory spółek wydobywczych JSW (13,4 proc. w górę!)i KGHM, co miało związek z poprawą globalnego nastawienia inwestorów do sektora spółek surowcowych, czemu sprzyjały wspomniane wyżej doniesienia Chin. Na celowniku kupujących znalazły się też papiery koncernów energetycznych, odrabiając część strat z fatalnej końcówki poprzedniego roku. Do łask wróciły akcje banków, które w komplecie zyskały na wartości. Wśród nich prym wiodły PKO BP i Alior. Dobrą passę kontynuowały notowania CD Projektu, ustanawiając nowy rekord. Wycena giełdowa producenta gier przekroczyła już 27 mld zł, co plasuje go w ścisłej czołówce najbardziej wartościowych spółek z warszawskiej giełdy.