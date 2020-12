WIG20 nad 2000 pkt. Jedna spółka zawodzi

Od pamiętnego minimum z 16 marca WIG20 oddalił się już o 62 proc. Skala zwyżki jest tak duża, że na początku grudnia średnia krocząca z 50 sesji pokonała od dołu 200-sesyjną, tworząc na wykresie formację złotego krzyża. Jest to sygnał długoterminowy, zapowiadający kontynuację trendu wzrostowego. Nie pojawia się on często i nie zawsze stanowi gwarancję hossy. Od 2010 r. takie skrzyżowanie pojawiło się na wykresie indeksu dziewięć razy (nie licząc grudniowego). W dwóch przypadkach sygnał był całkowicie mylący i poprzedził rynek niedźwiedzia – w styczniu 2019 r. i w kwietniu 2015 r. Z kolei w okresie od października 2013 do września 2014 r. pojawiły się aż cztery złote krzyże, co było efektem długoterminowej konsolidacji. Średnie były w tym okresie blisko siebie i za każdym razem dawały fałszywy sygnał. W pozostałych trzech przypadkach formacja okazała się zwiastunem nadchodzących zwyżek. W sierpniu 2010 r. zainicjowała 9-miesięczną hossę i wzrost notowań o 19,5 proc. W sierpniu 2012 r. sygnał poprzedził 5-miesięczny trend o zasięgu 15,2 proc., a w grudniu 2016 r. roczny rynek byka ze zwyżką o 36,5 proc.