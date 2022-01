Historycznie wysokie przychody

Po południu kurs Asbisu rósł o niemal 3 proc., do 17,6 zł. Zgodnie z rekomendacją analityków DM BOŚ notowania mają jeszcze niemal 60-proc. pole do zwyżki. W grudniu spółka wypłaciła 11,1 mln dolarów, czyli 0,2 dolara na akcję, w ramach zaliczki na poczet dywidendy z zysków za 2021 r. Co więcej, NWZ 25 stycznia podejmie uchwałę dotyczącą przeprowadzenia w ciągu roku skupu maksymalnie 0,3 mln walorów po cenie z przedziału 17–30 zł. Firma zamierza przeznaczyć na ten cel do 1 mln dolarów. GSU