Trzeba zadbać o większą skalę

Nie zabrakło także wątków regulacyjnych. Chodzi m.in. o tempo zatwierdzania prospektów emisyjnych. – Z jednej strony są oczekiwania, aby zatwierdzać je jak najszybciej, z drugiej strony są pytania, co zrobić, aby badania prospektów były bardziej dogłębne. Na pewno chcemy iść w stronę większej transparentności. Myślimy o stworzeniu możliwości publikacji historii pytań i odpowiedzi, uwag KNF, z którymi mamy do czynienia podczas postępowań prospektowych. To mogłoby pomóc zarówno emitentom, jak i inwestorom – wskazywał Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. „Parkiet" jest patronem medialnym konferencji IDM. PRT