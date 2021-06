Giełdowe banki zalewane pozwami

Najmniej spraw mają BNP Paribas (943), Pekao (797), ING BSK (514) i BOŚ (396), co wynika w dużej mierze z faktu, że mają mniej umów i mniejszy portfel frankowy ogółem. Biorąc pod uwagę liczbę spraw spornych w stosunku do łącznej liczby umów frankowych, największy odsetek jest prawdopodobnie w mBanku (20 proc.) i Millennium (16 proc.). W przypadku PKO BP jest to 6,6 proc.