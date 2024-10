Brak szczegółów fiskalnych bodźców nie zaszkodził chińskim giełdom

parkiet.com

Benchmark cen akcji na kontynencie wzrósł o 1,7 proc.. Juan tracił na wartości wraz z ropą naftową, co odzwierciedla sceptycyzm niektórych handlowców, czy najnowsze wysiłki Pekinu wystarczą, aby pobudzić wzrost. Chociaż chiński minister finansów Lan Fo’an obiecał większe wsparcie dla sektora nieruchomości podczas długo oczekiwanej weekendowej odprawy, nie przedstawił głównych danych dotyczących stymulacji monetarnej. Uwaga skupia się teraz na kolejnym ważnym briefingu politycznym, który odbędzie się w nadchodzących tygodniach – z parlamentem kontrolowanym przez Partię Komunistyczną, który nadzoruje budżet – aby uzyskać szczegółowe informacje na temat większego wsparcia.

– Nastroje powróciły do ​​poziomu nadziei, ale przejdą także w tryb widzenia, w którym wierzymy, w oczekiwaniu na faktyczne liczby i więcej szczegółów na temat miar konsumpcji i nieruchomości, których brakowało – powiedział Xin-Yao Ng, dyrektor ds. inwestycji w abrdn Asia Ltd. – MOF zrobił wszystko, co w jego mocy, aby dać rynkowi nadzieję, na którą czeka z niecierpliwością.

Jakie będą szczegóły chińskiego planu?

Przed weekendową odprawą zarządzający pieniędzmi czekali na więcej środków fiskalnych, które pomogą podtrzymać rajd wywołany bombą stymulacyjną rozpętaną przez władze pod koniec września. Inwestorzy i analitycy ankietowani przez Bloomberg spodziewali się, że w sobotę Chiny przeznaczą aż 2 biliony juanów (283 miliardy dolarów) w postaci nowych bodźców fiskalnych, w tym potencjalnych dotacji, bonów konsumpcyjnych i wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi.