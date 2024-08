Historyczny spadek zapadalności globalnych obligacji śmieciowych

Firmy zazwyczaj starają się refinansować zapadający dług na około 18 miesięcy przed jego zapadalnością, aby uniknąć nagłych przestojów na rynkach nowych emisji, które mogłyby pokrzyżować ich plany w ostatniej chwili.

Mogły liczyć na chęć inwestorów do wykupywania długów ryzykownych emitentów, ponieważ według danych LSEG Lipper fundusze pożyczkowe wykorzystujące dźwignię finansową odnotowały w tym roku napływ 11 miliardów dolarów do 7 sierpnia. Jak podał dostawca, w tygodniu zakończonym 21 sierpnia obligacje wysokodochodowe przyniosły napływ netto w wysokości około 680 mln dolarów.

Dzięki temu rok 2024 był najbardziej pracowitym rokiem pod względem emisji nowych wysokodochodowych obligacji korporacyjnych – do tej pory sprzedano 357 miliardów dolarów od czasów łatwego pieniądza podczas pandemii. Tymczasem emisja amerykańskich kredytów lewarowanych przebiega w najszybszym w historii tempie, jak wynika z danych zebranych przez Bloomberg. Łącznie pomogło to przesunąć barierę dojrzałości do końca dekady.

Wśród firm korzystających z popytu inwestorów na refinansowanie zadłużenia posiadanych spółek znalazła się spółka private equity EQT AB.

– W ciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadziliśmy ponad 20 przedłużeń terminów zapadalności w całym portfelu – powiedział Olof Svensson, dyrektor ds. relacji akcjonariuszy i obligatariuszy w EQT podczas ostatniego wezwania do ogłoszenia wyników.

Bezpieczniejsze perspektywy finansowania

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na korzyść kredytobiorców jest popyt płynący z prywatnego rynku kredytowego o wartości 1,7 biliona dolarów, który zapewnił kredytobiorcom więcej możliwości refinansowania.