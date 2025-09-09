Mateusz Sutowicz, analityk, Bank Millennium
Źródłem słabości polskiej waluty pozostawały 1) echo piątkowej decyzji agencji ratingowej Fitch, która obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej powołując się na pogarszającą się sytuację finansów publicznych, ale i 2) dalszy wzrost oczekiwań na cięcie stóp procentowych w październiku. Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej prezes NBP uzależnił decyzję o obniżce kosztu pieniądza w przyszłym miesiącu od rządowych działań na rzecz zamrożenia cen energii w IV kw. tego roku. Teraz natomiast – w trybie pilnym – projekt ustawy ma być procedowany na posiedzeniu rządu, tak by poddać go pod głosowanie na posiedzeniu Sejmu zaplanowanym na 9-12 września tj. zdążyć z wprowadzeniem ustawy z końcem tego miesiąca. Podsumowując, mimo sprzyjających walutom regionu nastrojom (oczekiwany wzrost EUR/USD ) w mojej ocenie przed złotym próba osłabienia wynikająca z czynników lokalnych. Przed nami intensywne dni także na krajowym rynku długu. Presję na utrzymanie relatywnie wysokich poziomów 10-letnich stawek asset swap utrzymywać będzie wspomniane pogorszenie perspektywy ratingu Polski przez agencję Fitch. Co istotne na „emisyjną” ścieżkę powraca resort finansów. W miniony piątek sprzedał on 42-tygodniowe bony skarbowe, a już w środę oferowane będą papiery za 6-10 mld zł. W efekcie uważam, iż długi koniec krajowej krzywej oscylować będzie w okolicy 5,45 proc. Ryzykiem pozostaje sytuacja na rynkach bazowych (wpływ wydarzeń we Francji, ale i posiedzenia EBC).