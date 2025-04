Umocnienie złotego wobec dolara

Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,1725 PLN za euro, 3,8240 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,3681 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9939 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 5,659% w przypadku obligacji 10-letnich.

Rynki otrzymały agresywną wersję polityki taryfowej Trumpa. Minimalne obciążenie wynosić ma 10%, jednak większość istotnych partnerów handlowych obłożona została znacznie wyższymi cłami: Chiny 34%, Japonia 24%, Wietnam 46%, Korea Płd 25% i Unia Europejska 20%. Wedle agencji Fitch efektywna stopa podatku importowego do USA wyniesie 22% (wobec 2,5% w 24') i będzie najwyższa od 1910. Rynek zareagował nerwowo obawiając się iż tak agresywne propozycje doprowadzą do skokowego podbicia inflacji oraz stanowią istotny czynnik ryzyka dla globalnego wzrostu. Eurodolar podbił do 1,094 USD, a złoto wyznacza nowe historyczne maksima. Futures na indeksy akcyjne tracą od 3 do 6%. Ponownie jednak wydaje się iż w dużej mierze jest to zaproszenie do negocjacji (podobnie jak z Kanadą czy Meksykiem).

Złoty pozostaje jednak relatywnie stabilny, a największy ruch widoczny jest w zakresie spadku USD/PLN do 3,82 PLN, co jest reakcją na osłabienie dolara na szerokim rynku.

Konrad Ryczko

Analityk