Rekordowy zysk Grupy PZU. W trzy kwartały więcej niż kiedykolwiek w rok

Wypracowane przez Grupę PZU w pierwszych trzech kwartałach tego roku 4,2 mld zł zysku przypadające na jednostkę dominującą są o 62,4 proc. od wyniku osiągniętego w tym samym okresie 2022 r. W samym trzecim kwartale zysk wyniósł blisko 1,5 mld zł i był dwukrotnie wyższy niż w trzecim kwartale zeszłego roku. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) po 9 miesiącach 20023 r. wyniósł 22 proc. (wzrost o 6,7 pkt proc. r/r), a w samym trzecim kwartale 22,5 proc. (wzrost o 8,9 pkt proc. r/r). To poziom znacznie przekraczający cel strategiczny na 2024 r. (aROE 15,5 proc.). Zysk operacyjny całej Grupy PZU, z uwzględnieniem wchodzących w jej skład banków Pekao i Alior, po trzech kwartałach tego roku wyniósł 11,7 mld zł i był wyższy o 135 proc. niż rok wcześniej.

– Już po 9 miesiącach przekroczyliśmy poziom zysku netto nienotowany wcześniej nawet w ujęciu 12 miesięcy – skomentowała cytowana w komunikacie spółki dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. - Dla porównania, w ciągu ostatniej dekady średni roczny zysk netto oscylował w granicach 2,9 mld zł, a w ubiegłym roku wypracowaliśmy zysk w wysokości 3,374 mld zł - przypomniała.

Dodała, że obecne rekordowe wyniki zbliżają spółkę do zrealizowania celów strategicznych, czyli m.in. osiągnięcia poziomu 28 mld zł przychodów z ubezpieczeń brutto oraz 4,3 mld zł rocznego zysku netto do końca 2024 r. - Mimo że od czterech lat działamy w wyjątkowo wymagającym otoczeniu gospodarczym, wykorzystaliśmy szanse rynkowe i zrobiliśmy wiele w obszarze produktowym, operacyjnym i zarządczym, by wykonać strategię i umocnić Grupę PZU na niekwestionowanej pozycji numer jeden. Dziś jesteśmy jeszcze silniejsi kapitałowo, bardziej odporni na zawirowania, zwinniejsi biznesowo i technologicznie i jeszcze skuteczniej budujemy wartość dla klientów i akcjonariuszy - mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Przychody brutto z ubezpieczeń w ujęciu narastającym po trzech kwartałach 2023 r. wyniosły niemal 20 mld zł i były o 8,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy czym w samym trzecim kwartale sięgnęły przeszło 6,9 mld zł, rosnąc o 9,8 proc. rok do roku. Przychody z ubezpieczeń uzyskane za granicą wzrosły w trzecim kwartale o 15,4 proc. w ujęciu rocznym, głównie dzięki zwiększonej sprzedaży na Litwie i Łotwie. - W kluczowych dla nas ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim zwiększyliśmy przychody po 9 miesiącach 2023 r. o 11,5 proc. w ujęciu rocznym, a w samym trzecim kwartale o 12,8 proc. – poinformowała prezes Kozłowska-Chyła. - Decydujące było tu utrzymanie sprzedaży w segmencie pozakomunikacyjnym oraz w komunikacyjnym autocasco. Po trzech kwartałach br. dynamika w tych dwóch grupach produktów łącznie wyniosła 15,8 proc. r/r - dodała.

Grupa pochwaliła się też zyskiem wypracowanym na portfelu inwestycyjnym (głównym, bez działalności bankowej), który przekroczył po 9 miesiącach 2023 r. 1,9 mld zł , rosnąc o 25,8 proc. rok do roku. Wpłynęło na to refinansowanie zapadających transz obligacji skarbowych przy korzystnym poziomie stóp procentowych, wzrost wyniku na instrumentach kapitałowych, a także dobre rezultaty na portfelu nieruchomości. W samym trzecim kwartale wynik na portfelu głównym wzrósł o 26,2 proc. r/r do 737 mln zł. - Znaleźliśmy się w optymalnym miejscu pod względem relacji między apetytem na ryzyko a osiąganą rentownością. W obecnym otoczeniu makro pozostajemy beneficjentem wysokich rentowności obligacji, które zapewniają ponad 500 mln zł zysku z odsetek w skali kwartału. Jednocześnie utrzymujemy dywersyfikację w innych klasach aktywów, które mogą generować ponadprzeciętne stopy zwrotu – wyjaśnia Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU.