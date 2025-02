Pierwsze jaskółki poprawy?

Na szeroko rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym pojawiają się pierwsze jaskółki, mogące świadczyć o poprawie kondycji finansowej całej branży. Chodzi m.in. o opublikowane wyniki finansowe za IV kwartał spółek ATC Cargo i Balticon. Pierwsza z nich, specjalizująca się w świadczeniu usług spedycyjnych, w tym zwłaszcza organizacji załadunku i rozładunku, zapewnieniu transportu i negocjowaniu stawek w imieniu klienta, zwiększyła rok do roku przychody o 46,2 proc. (do 124,8 mln zł), a zysk netto o 88,8 proc. (do ponad 5 mln zł). To m.in. konsekwencja rosnącej obsługi logistycznej ładunków skonteneryzowanych. W IV kwartale firma obsłużyła ich 39,7 tys. TEU (jednostka miary odpowiadająca pojemności jednego kontenera o długości 20 stóp) wobec niespełna 37,8 tys. TEU rok wcześniej. Co ważniejsze utrzymywał się stosunkowo wysoki poziom stawek za fracht morski.