Grupa cyber_Folks rośnie. Deklaruje, że nie zwolni tempa

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Jakub Dwernicki, założyciel i prezes cyber_Folks
Podczas środowej sesji notowania Vercomu zyskiwały nawet 5 proc., a wycena całej spółki sięgnęła 2,8 mld zł. Nieco niżej, na 2,5 mld zł, wyceniona jest spółka matka, czyli cyber_Folks. Jej akcje w środę drożały o 3 proc.
cyber_Folks jest też wiodącym akcjonariuszem Shopera, wycenianego przez rynek na 1,4 mld zł. Jego notowania w środę traciły 2 proc.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Giełdowa spółka w pierwszym półroczu trzykrotnie zwiększyła zysk operacyjny i netto. Jakie ma plany na kolejne kwartały?
Informatyczna grupa miała udane pierwsze półrocze. Kolejne też zapowiada się dobrze. Portfel zamówień na 2025 r. wynosi 13,5 mld zł. Jest o jedną dziesiątą wyższy niż rok temu. Uwagę zwraca wzrost rentowności biznesu.
Neptis, właściciel aplikacji Yanosik, w I półroczu trzykrotnie zwiększył zysk operacyjny. W planach jest zmiana nazwy firmy i split akcji.
Choć amerykański sąd federalny osłabił dominującą pozycję koncernu Google, nie zostanie on zmuszony do podziału ani do odsprzedaży przeglądarki Chrome. Kurs akcji giganta eksplodował.
Obie spółki pokazały solidne wyniki. Zarządy zasygnalizowały, że kolejne kwartały zapowiadają się dobrze. W Vercomie uwagę zwraca też skup akcji – po cenie o 21 proc. powyżej obecnej rynkowej.
Byli wrogowie zwarli szyki aby walczyć z Agencją Rozwoju Przemysłu o prawa mniejszościowych akcjonariuszy grupy Hawe.