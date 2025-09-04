Grupa cyber_Folks rośnie. Deklaruje, że nie zwolni tempa

Podczas środowej sesji notowania Vercomu zyskiwały nawet 5 proc., a wycena całej spółki sięgnęła 2,8 mld zł. Nieco niżej, na 2,5 mld zł, wyceniona jest spółka matka, czyli cyber_Folks. Jej akcje w środę drożały o 3 proc.

cyber_Folks jest też wiodącym akcjonariuszem Shopera, wycenianego przez rynek na 1,4 mld zł. Jego notowania w środę traciły 2 proc.