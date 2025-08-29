Podczas piątkowej sesji notowania 11 bit studios lekko zyskują na wartości. Spółka podała wyniki za I półrocze. Dane za II kwartał są lepsze od oczekiwań rynku. Z kolei podczas dzisiejszej konferencji zarząd nakreślił plany na kolejne kwartały.
Spółka wcześniej zapowiadała, że tegoroczne wyniki będą lepsze od zeszłorocznych. Podczas konferencji padło pytanie, czy zarząd podtrzymuje ten plan.
- Tak. Zakładamy, że przychody i zyski za 2025 r. będą lepsze niż w 2024 r., ale patrzymy realistycznie i widzimy, że jest to cel coraz bardziej wymagający z uwagi na trudne i zmienne (m.in. kwestia kursów walutowych – red.) otoczenie rynkowe – odpowiedział dyrektor finansowy 11 bit studios, Martin Balawajder. Nie zdradził jakie są przewidywania wynikowe zarządu na 2026 r.
Obecny rok jest dla 11 bit studios pracowity. 13 czerwca na rynek trafiła gra „The Alters” w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox X/S i PS5.
„ Tytuł bardzo spodobał się zarówno graczom jak i recenzentom otrzymując oceny odpowiednio: 8,2/10 pkt i 85/100 pkt, a jego sprzedaż, do 8 lipca 2025 roku, przekroczyła 280 tys. sztuk” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy i inwestorów, dołączonym do raportu półrocznego.
Studio kontynuowało też prace nad wersją konsolową „Frostpunka 2” (zadebiutuje 18 września 2025 r.) oraz nad pierwszym z płatnych dodatków do „Frostpunka 2”, który trafi na rynek jeszcze w tym roku (dwa kolejne będą miały premiery w 2026 r.). Z kolei zespół „The Alters” bezpośrednio po czerwcowej premierze zajmował się wprowadzaniem poprawek i usprawnień do gry zgłaszanych przez użytkowników, a w okresie wakacyjnym zainicjował prace nad płatnym dodatkiem, którego premiera planowana jest w przyszłym roku.
W segmencie wydawnictwa 11 bit studios przygotowywało się do zapowiedzianej
na 23 października 2025 r. premiery gry „Moonlighter 2: The Endless Vault (w formule early access) oraz premiery gry „Death Howl” która również planowana jest na ten rok. Producentem pierwszego z tytułów jest hiszpańskie studio Digital Sun, a drugiego duńskie The Outer Zone.
W samym II kwartale 11 bit studios miało 26,8 mln zł EBITDA oraz 14,8 mln zł zysku netto. To wyniki wyraźnie lepsze od oczekiwań – średnia prognoza analityków zakładała 21,7 mln zł EBITDA i 12,5 mln zł zysku. Wyniki są też wyraźnie lepsze w ujęciu rok do roku (efekt premiery „The Alters”).
W całym I półroczu 2025 r. spółka odnotowała 57,2 mln zł przychodów, czyli 86,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Koszty operacyjne powiększyły się o 11,7 proc., do 40,3 mln zł. Zarząd wyjaśnia, że za wzrost odpowiadała głównie niemal czterokrotnie większa niż rok wcześniej amortyzacja (wyniosła łącznie prawie 11 mln zł), co było pochodną rozpoczęcia amortyzacji „The Alters” i „Frostpunka 2”.
W konsekwencji, na poziomie operacyjnym spółka w I półroczu 2025 r. zarobiła 18,1 mln zł. Rok temu miała 5,4 mln zł straty. Zysk netto wyniósł 8,48 mln zł. Obciążyły go niegotówkowe koszty finansowe (ponad 8 mln zł), związane z koniecznością przeszacowania wartości posiadanych przez spółkę aktywów finansowych, czyli gotówki denominowanej w walutach obcych.
Wycena 11 bit studios na GPW wynosi obecnie 445 mln zł. W ostatnich kwartałach mocno spadła po gorszej od oczekiwań premierze „Frostpunka 2” i likwidacji projektu P8.
