Podczas piątkowej sesji notowania 11 bit studios lekko zyskują na wartości. Spółka podała wyniki za I półrocze. Dane za II kwartał są lepsze od oczekiwań rynku. Z kolei podczas dzisiejszej konferencji zarząd nakreślił plany na kolejne kwartały.

Jakie są plany 11 bit studios

Spółka wcześniej zapowiadała, że tegoroczne wyniki będą lepsze od zeszłorocznych. Podczas konferencji padło pytanie, czy zarząd podtrzymuje ten plan.

- Tak. Zakładamy, że przychody i zyski za 2025 r. będą lepsze niż w 2024 r., ale patrzymy realistycznie i widzimy, że jest to cel coraz bardziej wymagający z uwagi na trudne i zmienne (m.in. kwestia kursów walutowych – red.) otoczenie rynkowe – odpowiedział dyrektor finansowy 11 bit studios, Martin Balawajder. Nie zdradził jakie są przewidywania wynikowe zarządu na 2026 r.

Obecny rok jest dla 11 bit studios pracowity. 13 czerwca na rynek trafiła gra „The Alters” w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox X/S i PS5.