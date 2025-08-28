Grupa P4 miała w pierwszym półroczu 2025 r. 836 mln zł zysku netto

W pierwszym półroczu 2025 r. Grupa P4, właściciel marki Play, powiększyła przychody, ale dużo szybciej rosły jej zyski. Statystyki użytkowników prezentują niejednoznaczny obraz. Powiększyło się grono aktywnie korzystających z usług komórkowych, ale całkowita liczba raportowanych kart SIM nieznacznie, ale obniżyła się.
P4, operator sieci Play, w ostatnim czasie przoduje pod względem liczby numerów komórkowych, które przenoszą z sieci do sieci użytkownicy w Polsce. Jak te dane przekładają się na ostateczne statystyki klientów telekomu?
Otóż po drugim kwartale Play obsługiwał 13,426 mln kart SIM aktywnych klientów (wzrost o 125 tys. w ciągu roku). To efekt wzrostu liczby klientów abonamentowych i spadku w segmencie pre-paid.
Całkowita liczba raportowanych kart SIM (bez kart M2M) wyniosła zaś 16,582 mln, o 83 tys. mniej niż rok wcześniej.
Liczba usług stacjonarnych (przewodowy internet, płatna telewizja) świadczonych przez Play wyniosła na koniec czerwca 2,11 mln, o 20 tys. więcej niż przed rokiem i o 1 tys. mniej niż na koniec marca.
Telekom podkreśla, że w drugim kwartale rosła mu baza subskrybentów usług szerokopasmowego dostępu do internetu (plus 6 tys.), natomiast ostateczny rezultat to efekt spadku liczby pozostałych usług dla domu (7 tys.).
Jeśli chodzi o przychody operacyjne, to najszybciej – dzięki rosnącym abonentom klientów kontraktowych, wpływom od operatorów wirtualnych i roamingowi międzynarodowemu – rosły grupie przychody z usług mobilnych (plus 6,6 proc. rok do roku).
Średni rachunek użytkownika (ARPU) wynosił w półroczu 32,8 zł plus VAT (plus 6,4 proc. rok do roku). W samym drugim kwartale ARPU z usług mobilnych miało wysokość 33,1 zł(plus 5,4 proc. rok do roku).
Usługi stacjonarne i usługi dla domu przyniosły Playowi przychody podobne jak rok wcześniej: kwartalne wpływy urosły o 0,5 proc., a półroczne o 0,9 proc. Jak tu wygląda kwestia cen, sprawozdanie nie pozwala jasno stwierdzić.
Linią spadającą w przychodach jest sprzedaż urządzeń konsumenckich, takich jak smartfony. Kwartalne wpływy z tego tytułu obniżyły się o 4,1 proc. rok do roku do 437 mln zł, a półroczne o 8,3 proc. do 877 mln zł.
Ostatecznie w kwartale zakończonym 30 czerwca Grupa P4 miała 2,58 mld zł przychodu (wzrost o 3 proc. rok do roku) oraz 1,19 mld zł wyniku EBITDAal (wzrost o prawie 14 proc.).
Natomiast w całym pierwszym półroczu przychody grupy wyniosły 5,14 mld zł (wzrost o 2,6 proc.), zysk operacyjny wzrósł do 1,16 mld zł (plus 7,9 proc. rok do roku), EBITDAal do 2,29 mld zł (wzrost o 11 proc.), a zysk netto do 841 mln zł. Zysk przypadający na akcjonariuszy spółki-matki wyniósł 836 mln zł wobec 758 mln zł rok wcześniej.
Ze sprawozdania P4 wynika również, że w pierwszym półroczu telekom wypłacił właścicielowi 550 mln zł dywidendy. Była to druga część dywidendy za 2024 r., która w sumie przekroczyła 1 mld zł.
Według francuskiej grupy Iliad, do której popłynęły te pieniądze, Play, w pierwszej połowie tego roku w oczach abonentów bardzo się poprawił: zanotować miał najlepszy od czterech lat wskaźnik rekomendacji (NPS, ang. Net Promoter Score).
Iliad w informacji prasowej poświęconej wynikom półrocza zwraca też uwagę na przedsięwzięcie Polskiego Światłowodu Otwartego, który ogłosił przejęcie Elsatu, infrastrukturalnej spółki należącej do Vectry (nadal czeka na zgodę urzędu antymonopolowego).
Wysokie, jak na telekomy w obecnym czasie zyski, to efekt struktury grupy i transakcji infrastrukturalnych z On Tower (należy do Cellneksu i posiada maszty komórkowe Playa; Play maszty buduje i sprzedaje do On Tower) oraz z Polskim Światłowodem Otwartym (P4 ma 50 proc. udziałów i buduje dla PŚO sieć). Play uzyskał w pierwszym półroczu z tego tytułu ponad 710 mln zł przychodu. Rozpoznał zaś prawie 350 mln zł zysku.
Na koniec czerwca sieć komórkowa P4 składała się z 12,71 tys. stacji bazowych. Oznacza to, że w rok powiększyła się ona o ponad 800.
Telekom podał w informacji prasowej, że dociera z 5G do 81 proc. populacji, a w zasięgu usług domowych znajduje się 11,2 mln gospodarstw domowych.