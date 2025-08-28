Grupa P4 miała w pierwszym półroczu 2025 r. 836 mln zł zysku netto

W pierwszym półroczu 2025 r. Grupa P4, właściciel marki Play, powiększyła przychody, ale dużo szybciej rosły jej zyski. Statystyki użytkowników prezentują niejednoznaczny obraz. Powiększyło się grono aktywnie korzystających z usług komórkowych, ale całkowita liczba raportowanych kart SIM nieznacznie, ale obniżyła się.

Reklama

Ilu użytkowników ma Play po półroczu 2025 r.? Wzrosty w komórkach i internecie stacjonarnym

P4, operator sieci Play, w ostatnim czasie przoduje pod względem liczby numerów komórkowych, które przenoszą z sieci do sieci użytkownicy w Polsce. Jak te dane przekładają się na ostateczne statystyki klientów telekomu?

Otóż po drugim kwartale Play obsługiwał 13,426 mln kart SIM aktywnych klientów (wzrost o 125 tys. w ciągu roku). To efekt wzrostu liczby klientów abonamentowych i spadku w segmencie pre-paid.

Całkowita liczba raportowanych kart SIM (bez kart M2M) wyniosła zaś 16,582 mln, o 83 tys. mniej niż rok wcześniej.

Liczba usług stacjonarnych (przewodowy internet, płatna telewizja) świadczonych przez Play wyniosła na koniec czerwca 2,11 mln, o 20 tys. więcej niż przed rokiem i o 1 tys. mniej niż na koniec marca.