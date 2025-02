cyber_Folks jako kupujący zawarł z Modhaus, K_K Fundacją Rodzinną, R_E Fundacją Rodzinną, KFF Holding oraz V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, przyrzeczone umowy sprzedaży 14.039.145 akcji Shoper. Cena sprzedaży akcji była jednakowa i wynosiła 39 zł za jedną akcję.

Strony zawarły transakcje pakietowe, na podstawie których: Modhaus sprzedała spółce ok. 2,2 mln akcji, K_K sprzedała ok. 2,2 mln akcji, R_E ok. 2,2 mln akcji, KFF ok. 2,2 mln akcji, a V4C sprzedała ok. 4,8 mln akcji Shoper.

W listopadzie spółka podała, że zawarła z akcjonariuszami Shopera przedwstępną umowę zakupu akcji tej spółki.

cyber_Folks koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań technologicznych wspierających cyfryzację biznesu. Oferuje usługi w ramach trzech głównych segmentów: cyber_Folks (hosting, domeny, narzędzia do tworzenia sklepów internetowych), CPaaS (wielokanałowa komunikacja elektroniczna, w tym SMS, e-mail, push i OTT) oraz SaaS (automatyzacja procesów biznesowych). Portfolio grupy obejmuje skalowalne produkty oferowane w modelu abonamentowym, umożliwiające klientom efektywne prowadzenie i rozwój działalności w internecie.