Światłowodowe zyski Orange Polska dzielą analityków. Co planuje telekom?

Choć abonenci Orange Polska płacą za rachunki o 2-4 proc. więcej i kupują więcej usług, to ta jedna z największych grup telekomunikacyjnych w kraju, drugi kwartał z rzędu zanotowała w tym roku niższe przychody niż rok wcześniej: spadły o 3,1 proc. do 3,12 mld zł. To dlatego zarząd zdecydował się na obniżenie planu dla tej pozycji w całym roku. Teraz zamiast niskiego jednocyfrowego wzrostu przychodów zapowiada brak ich wzrostu lub jednocyfrowy spadek.

Natomiast władze telekomu podniósł założenia co do zachowania wyniku EBITDAal (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i pomniejszony o koszty leasingu). Niski jednocyfrowy wzrost zamieniono na widełki, których górny pułap to „średni jednocyfrowy wzrost”.

Jak joint venture z APG pozwala zarobić

Choć Orange Polska systematycznie redukuje zatrudnienie, to jednak nie oszczędności z tego tytułu są powodem wzrostu zysków. Uwagę biur maklerskich przykuło natomiast w środę kilkadziesiąt milionów złotych dodatkowego zarobku spoza podstawowej działalności telekomu. W całym półroczu to już około 80 mln zł.

To, że poprawa wyniku ma źródło poza głównym biznesem wywołało mieszane uczucia wśród analityków. Maciej Bobrowski z BDM ocenił to zjawisko krytycznie. – Odbieramy zaprezentowane wyniki z lekkim rozczarowaniem z uwagi na strukturę wzrostu EBITDAaL. Wskazujemy też, iż według nas, Orange Polska wyczerpał potencjał, by w 2024 roku wyróżniać się in plus na tle Cyfrowego Polsatu, co było widoczne przez cały ubiegły 2023 rok – napisał Bobrowski.

Z kolei Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie uważa, że nie ma o co kruszyć kopii. - To, że część wzrostu EBITDAal Orange Polska pochodzi w tym roku z zarobku na usługach dla Światłowód Inwestycje nie jest moim zdaniem powodem do zmartwień. Operatorzy korzystają z różnych szans biznesowych. Wcześniej taką szansą była sprzedaż energii, która ostatnio przestała się telekomowi opłacać w związku z tym zmniejszono skalę tej działalności – ocenia Puchalski.

Odpowiedzialny za finanse Jacek Kunicki, wyjaśniał, że 80 mln zł to marża na usługach, które na podstawie 5-letniej umowy telekom świadczy spółce Światłowód Inwestycje, joint venture światłowodowym, w którym ma 50 proc. udziałów. To w dużym stopniu dzięki tej marży w II kw. br. wynik EBITDAal grupy urósł o 3,8 proc. do 854 mln zł.