Grupa Playa ma już prawie 10 mld zł przychodu

Jak wynika z naszych analiz, Grupa P4 pozyskała w ub.r. więcej klientów kontraktowych usług mobilnych niż konkurenci: Orange Polska i T-Mobile Polska. Danych Grupy Cyfrowy Polsat jeszcze nie ma.

To zapewne wypadkowa wielu czynników, ale też i polityki cenowej. Grupa P4 nie pokazuje wskaźnika ARPU (miesięczny przychód od użytkownika) w rozbiciu na segmenty, ale średni rachunek bez VAT za kartę SIM w ub.r. urósł o 2 proc. do 29,8 zł.

Odejścia użytkowników pre-paidu telekom, podobnie jak wcześniej Orange Polska, tłumaczy „powrotem do normalnego poziomu” po dużym wzroście w wyniku napływu do Polski uchodźców z Ukrainy.

UPC to nie koniec przejęć

Natomiast liczba klientów usług stacjonarnych (przewodowego internetu i płatnej telewizji, inaczej usługi dla domu) powiększyła się w rok o 121 tys. do 2,06 mln.

Do tego wzrostu przyczyniły się przejęcia lokalnych operatorów. Po przejęciu UPC w 2022 r., w 2023 r. do grupy dołączyło kilka spółek, na które telekom wydał w sumie 145 mln zł. Należą do tego grona operatorzy Sferanet, Syrion wraz z PT i Fibreo.

Wzrosty przychodów Grupa P4 notuje w większości linii produktowych. Klienci grupy zapłacili za usługi mobilne o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej, a za stacjonarne o 5,9 proc. więcej. Najsilniej – o 7,5 proc. – urosły wpływy ze sprzedaży smartfonów i innych urządzeń tego typu. Grupa sprzedała w ub.r. sprzęt za prawie 2 mld zł (dokładniej 1,97 mld zł).