Kurs Brand24 podczas poniedziałkowej sesji idzie w górę o ponad 6 proc. Na rynek trafiły informacje dotyczące danych za ostatni kwartał zeszłego roku. W tym okresie powtarzalne przychody (MRR) Brand24 wyniosły 572 tys. USD. Oznacza to 37-proc. skok w stosunku do tego samego okresu w 2022 r. Warto odnotować, że polska spółka mocno urosła w segmencie sprzedaży zagranicznej: jej MMR poszło w górę o połowę z 310 USD do 465 tys. USD.

Zarząd podkreśla, że mocny wzrost przychodów trwa już od ośmiu kwartałów. W opinii władz spółki ma szansę potrwać również w kolejnych okresach.

- Oprócz dużych wzrostów MRR i ARPU, mimo relatywnie wysokiej zeszłorocznej bazy, zaliczyliśmy też absolutnie rewelacyjny listopad. Pobiliśmy rekord najlepszego miesiąca w historii zagranicznej wersji Brand24. Nie tylko pod kątem liczby nowych klientów (335), ale też wielkości nowego przychodu. Przebiliśmy poprzedni rekord o niemal 60 proc. I to mimo rabatów na Black Friday - podkreśla Michał Sadowski, prezes Brand24.

Grupa jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Jej wycena sięga 90 mln zł.