Bogdanka podała, że aneks dotyczy umowy, którą spółki zawarły pierwotnie w 2012 r. Wolumen dostaw węgla do Enei Wytwarzanie wzrośnie o ok. 6 proc. w stosunku do poprzedniego aneksu, który spółki zawarły w grudniu 2025 r. Spółki zmodyfikowały ponadto harmonogram i wielkość dostaw.

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Po zmianie wartość całej umowy wieloletniej bez możliwych zwiększeń i opcji wolumenowych na lata 2017-2036 wynosi szacunkowo 25,6 mld zł netto, czyli o 0,4 proc. więcej niż wynikało to z raportu kopalni w grudniu 2025 r. Natomiast w latach 2026-2036 wartość umowy bez dodatkowych opcji wynosi szacunkowo 12,5 mld zł netto, co oznacza wzrost o 0,9 proc.

Bogdanka poinformowała także w środę o podpisaniu aneksu do umowy wieloletniej z Eneą Elektrownia Połaniec, jednak w tym przypadku wartość kontraktu w latach 2013-2033 nie uległa zmianie.

Zarząd Bogdanki w raporcie zwrócił uwagę na dominujący udział obu spółek w portfelu dostaw kopalni. W 2025 r. udział Enei Wytwarzanie i Enei Elektrownia Połaniec w sprzedaży węgla z Bogdanki wynosił odpowiednio: 64 i 16 proc.

20 maja br. Bogdanka podała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w pierwszych trzech miesiącach roku 702,6 mln zł wobec 868,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 19,1 proc.

W pierwszym kwartale 2026 r. grupa wykazała także 24,8 mln zł straty z działalności operacyjnej. W analogicznym okresie 2025 r. spółka miała 343,7 mln zł zysku operacyjnego.

Bogdanka zwróciła uwagę, że wysoki wynik netto osiągnięty w pierwszym kwartale ub.r. był związany z otrzymaniem 144,85 mln zł odszkodowania za szkodę powstałą w jednej ze ścian wydobywczych w lutym 2023 r., kiedy to doszło do wylewu wód podziemnych.

Kopalnia w trzech pierwszych miesiącach br. sprzedała ponad 2 mln ton węgla handlowego, co oznacza spadek o 6,9 proc. rok do roku. Bogdanka ma ponad 29 proc. udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez skarb państwa grupy kapitałowej Enea z siedzibą w Poznaniu, która ma prawie 65 proc. akcji kopalni.