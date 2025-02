Nowa odsłona walki o Dębieńsko. Oferta dla JSW

Silesian Coal International Group of Companies (SCIGC), w której udziały mają firmy z USA, Szwajcarii oraz Niemiec, złożyła Jastrzębskiej Spółce Węglowej propozycję podzielenia się złożem Dębieńsko w celu jego eksploatacji i rozpoznania złóż węgla koksującego, potrzebnego do produkcji stali. Na razie ani SCIGC, ani JSW nie złożyły wniosków o eksploatację węgla ze złoża „Dębieńsko-1”. SCIGC przygotowało na razie wniosek o koncesje tylko na rozpoznanie złóż. Został on oddalony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jako organ koncesyjny, ale zagraniczny inwestor odwołał się od tej decyzji. W blokach startowych czeka JSW, które także chciałoby złożyć wniosek na rozpoznanie tego złoża. Przewagą JSW jest infrastruktura i dostęp do złoża.