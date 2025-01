Kolejne problemy w JSW. To Do kosztów wypłat nagród pracowników doszły pożary w kopalni

Czytaj więcej Surowce i paliwa JSW wydobywa mniej węgla niż przed rokiem, a kurs rośnie Jastrzębska Spółka Węglowa wydobyła w 2024 r. 12,25 mln ton węgla i wyprodukowała 3,06 mln ton koksu – wynika z poniedziałkowego raportu bieżącego JSW. To o milion tony mniej niż w 2023 r. Mimo to kurs spółki zaczął rosnąć.

Rezerwy coraz mniejsze i znów pożary

Te liczby niemniej wyglądają coraz gorzej dla spółki jeśli nałożymy na nie dobiegające ze spółki kolejne niepokojące informacje. Zarząd podjął w środę 22 stycznia uchwałę w sprawie udzielenia zgody na umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o łącznej szacowanej kwocie 200 mln zł. - Wedle wstępnych wyliczeń więc JSW przeznaczyło już na bieżącą działalność ok. 2,8 mld zł z tego Funduszu. W szczytowym okresie w 2023 r. JSW miało odłożone ok. 5,7 mld zł. Wedle moich szacunków tylko w IV kw. spółka mogła spalić ponad 900 mln zł. Co gorsza, na rynku z kolei nie ma żadnych pozytywnych informacji, które mogłyby z kolei wpłynąć na wzrost ceny węgla koksującego. Cena nadal jest poniżej 200 zł za tonę – mówi Jakub Szkopek.

Dla JSW otoczenie nie zmienia się więc w zasadniczy sposób. Nadal spółka obciążona jest bardzo wysokimi kosztami pracowniczymi, a ceny surowców pozostają pod presją. – Osłabienie koniunktury spowodowało, że spółka musiała już przeznaczyć na bieżącą działalność miliardy złotych z oszczędności. JSW spaliła blisko miliard gotówki w III kwartale, a zakładam, że prawdopodobnie spali ponad miliard zł w czwartym kwartale w 2024 r. W mojej ocenie, program naprawczy spółki zaprezentowany pod koniec 2024 r. opiera się głównie na założeniu silnych wzrostów cen węgla koksującego. Jeśli one się nie zmaterializują, to spółka może według moich wyliczeń wydać całą swoją gotówkę już na początku roku 2026 – mówi z kolei Paweł Puchalski, analityk z Santander BM.

Z Chin płyną także niepokojące informacje. Jak wynika z danych Bloomberga Chiny nadal produkują zbyt dużo stali, co naraża branżę na kolejne ryzyko ograniczenia produkcji węgla koksującego. – Krajowe zapotrzebowanie na stal spada, a huty pracują na absolutnych minimach produkcyjnych. Poziom zadłużenia stalowni w Chinach jest także największy od lat co nie wróży nić dobrego na kolejne lata – dodaje Szkopek.

Co gorsza w kopalni w środę, 22 stycznia, doszło do zapalenia się metanu w ścianie wydobywczej ruchu Szczygłowice kopalni Knurów-Szczygłowice. – Dla JSW może to oznaczać kolejne ograniczenie lub wstrzymanie wydobycia z zagrożonej ściany tej kopalni, a to może przełożyć się na mniejsze wydobycie surowca, a JSW w 2024 i tak wydobyła mniej niż zakładał zarząd. Ściana wydobywcza w tej kopalni może zostać otamowana, a co oznaczać może długotrwałe wyłączenie jej z eksploatacji co pokazał przykład kopalni KWK Pniówek – przypomina Szkopek.