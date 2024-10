Początek nowego miesiąca jak na razie przebiega pod dyktando byków. Na azjatyckich parkietach dominuje zieleń. Najmocniej rośnie Nikkei 225, który kilka minut po godzinie 6:00 zyskiwał 2%. Jest to jak na razie odreagowanie po wczorajszych spadkach, zatem za wcześnie jest mówić o nowym impulsie. Pod koniec września doszło do zastawienia pułapki hossy. To może negatywnie wpłynąć na dalsze zachowanie się tokijskiego indeksu. W Szanghaju oraz w Seulu dzisiaj inwestorzy mają wolne.

Poranne notowania kontraktów na niemiecki indeks oscylują na poziomach z końca poprzedniego miesiąca. Wczoraj bykom nie udało się utrzymać przewagi i zostały zepchnięte do defensywy. DAX zdołał wybronić się nad piątkowym denkiem. Z drugiej strony na dziennym wykresie pojawiła się formacja harami. Ostatni raz podobna struktura została uformowana w połowie lipca. Wówczas rynek był na szczycie a niedźwiedzie przygotowywały się do mocniejszej kontry. Na uwagę zasługuje fakt, że wskaźnik RSI nie pokonał lokalnego oporu. To także może zniechęcić akcyjne byki do dalszej podróży na północ.

Koniec miesiąca na Wall Street wypadł pozytywnie. DJIA zamknął się na historycznie wysokich poziomach. Początkowo podaż próbowała zdominować sesję, ale po lokalnej korekcie benchmark wrócił nad piątkowe zamknięcie. Nadal jednak formacja spadającej gwiazdy sugeruje, że DJIA zbudował lokalny szczyt i z dalszą zwyżką może być już coraz trudniej. Nasdaq Composite wciąż nie potwierdza szczytów hossy. Pomiędzy nim a S&P 500 zachodzi tzw. negatywna dywergencja. Taka międzyrynkowa rozbieżność w grudniu 2021 r. poprzedziła średnioterminową korektę. Czy inwestorzy mają się czego obawiać? Hossa jak na razie trwa, a kluczowe wsparcia pozostają utrzymane. Jednakże impet wzrostów słabnie a to stanowi jeden z kluczowych znaków ostrzegawczych o możliwej realizacji zysków.

Wczoraj WIG20 okazał się jednym z najsłabszych indeksów na świecie i najgorszy w Europie. Finisz miesiąca wypadł dosyć słabo, gdyż indeks stracił 2,5%. To przekreśliło szansę na to, aby wrzesień zakończył się z dodatnim wynikiem. Nie udało się to żadnemu z warszawskich benchmarków. Kluczowym poziomem obrony na ten tydzień pozostaje 2259 punktów. Jeżeli do piątku niedźwiedziom uda się przebić ww. wsparcie, wówczas na celowniku pojawią się tegoroczne minima.

Kluczowa uwaga skupiona jest jednak na WIG-u. Poniedziałkowe tąpnięcie o 2% jak na razie nie doprowadziło do wygenerowania podażowych sygnałów. Wprawdzie indeks odpadł od linii trendu spadkowego łączącej kluczowe maksima z ostatnich miesięcy. Jednakże kanał wzrostowy pozostaje utrzymany. Także relacja względem średniej dwustusesyjnej jest korzystna dla byków. Jest jednak coś, co coraz mocniej ściąga na siebie uwagę. Mowa o [**symetrycznym trójkącie**](https://youtu.be/myYH0XkKAzg) z ostatnich trzech miesięcy. Podobna struktura obecna jest na wykresie PLN Index, co może oznaczać, że rynek przygotowuje się do mocniejszego ruchu.

GPW czerwonym punktem na mapie po III kwartale

Anna Tobiasz, DM BDM