Idea „miękkiego lądowania” jest dominującą narracją na giełdach

– Nadal mamy znaczny popyt konsumencki – powiedział Yahoo Finance, starszy ekonomista Bank of America Securities w USA, Stephen Juneau. – Tak naprawdę nie obserwujemy gwałtownego spowolnienia inwestycji. Skąd więc bierze się takie twarde lądowanie? Po prostu tego nie widzimy… obecnie w danych.

Dodał: „Widzimy pewną normalizację. Widzimy pewne ochłodzenie. Ale to miękkie lądowanie… Uważamy, że jest to bardzo spójne z danymi”.

Badanie Bank of America wykazało, że zaufanie do miękkiego lądowania i obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną po raz pierwszy od czerwca przyczyniły się do wzrostu nastrojów inwestorów na świecie.

Cel dla indeksu S&P 500 – 6000 punktów

Publikacja wyników ankiety nastąpiła dzień przed spodziewaną obniżką stóp procentowych przez Fed po raz pierwszy od 2020 r. W zeszłym miesiącu na Wall Street toczyła się debata na temat zakresu, w jakim Fed obniży stopy procentowe, ogłaszając kolejny krok na poziomie 2 po południu ET w środę. We wtorek rano rynki wyceniały 67-proc. prawdopodobieństwo, że Fed obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych, w porównaniu z 33-proc. prawdopodobieństwem, że Fed zdecyduje się na mniejszą obniżkę o 25 punktów bazowych, według narzędzia CME FedWatch.

– Najlepszy wynik dla akcji? Obniżka o 50 punktów bazowych, która nie budzi obaw co do prawdopodobieństwa miękkiego lądowania Fed – napisał w niedzielny wieczór dyrektor ds. inwestycji Morgan Stanley Mike Wilson w nocie do klientów.

Jego zdaniem tego rodzaju posunięcie Fed byłoby „czysto «obniżką kosztów ubezpieczeniowych» przed danymi makro, które mają się ustabilizować”.