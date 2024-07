Czerwień na GPW, a na Wall Street znów historyczne rekordy

Opór na WIG20 zmotywował niedźwiedzie do działania

Paweł Śliwa, BM mBanku

Trzeba się skupić, aby w dzisiejszym zestawieniu znaleźć dodatni wynik na indeksach. WIG i WIG20 spadły o ponad 1%. W przypadku tego drugiego łatwo znaleźć techniczne wytłumaczenie. Długoterminowy opór zmotywował niedźwiedzie do działania. Cena powoli, ale systematycznie oddala się od strefy 2600 punktów. W przypadku indeksu szerokiego rynku sytuacja jest inna. Tam widać wyraźny trend wzrostowy. Dlatego odbicie od 83000 punktów można traktować jako impuls wzrostowy. Ten zatrzymał się tuż przed historycznym szczytem z maja tego roku. Nie jest to jeszcze powód do zmartwień. W końcu dołki nadal są na wyższych pułapach.

Francuski CAC40 podąża ścieżką wyznaczoną przez amerykańskie parkiety. Długo nie mógł się na to zdecydować i poruszał się w szerokiej konsolidacji przez pierwsze dwie dekady. Ostatnie cztery lata to mocne przyspieszenie. Korekty są coraz krótsze, co dobrze świadczy o kondycji byków. Ostatnia sięgnęła poziomu 7550 punktów. To dawny szczyt, który może stać się trampoliną dla impulsu. Dzisiejsza sesja to kolejny test tego obszaru jako wsparcia. Byki muszą szybko powrócić na swoje pozycje, bo w przeciwnym razie stracą cenną okazję do wzrostów.

Dax kurczowo trzyma się wsparcia 17950 punktów. Wczorajsza sesja, gdzie ten indeks zaliczył spadki o 126 punktów, to test do tego miejsca. Daje to nadzieję na powrót byków na parkiet. Gdyż wspomniana cena ma solidne podstawy geometryczne. Kwietniowa korekta liczy 950 punktów. Niemal dokładnie tyle samo obsunął się na południe DAX od majowego szczytu. Można mieć nadzieję, że bieżąca seria czerwonych świec także jest korektą. Niestety mocno przeciąga się ona w osi czasu. Aby impuls wzrostowy nabrał rozpędu, to niemieccy inwestorzy muszą pokonać lokalny opór 18500 punktów. Poważne problemy zaczną się u naszych sąsiadów, gdy ostatni dołek 17627 punktów zostanie przełamany. Wtedy trudno będzie zastosować klasyczną definicję trendu.

WIG20 przetestuje poziom 2500 pkt?

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska

Wczoraj poznaliśmy dane dotyczące inflacji HICP ze strefy euro. Wstępny odczyt za czerwiec w ujęciu r/r był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 2,5%. Nieco gorzej od oczekiwań wypadła inflacja bazowa HICP i odczyt wyniósł 2,9% wobec prognozy 2,8%. Niemiecki indeks DAX przez większą część sesji reagował przeceną i zbliżył się w trakcie sesji do psychologicznego poziomu 18000 pkt. Odreagowanie nastąpiło w końcowych godzinach notowań i indeks zdołał odrobić część strat, kończąc dzień z wynikiem -0,75%.