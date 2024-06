W końcu poprawa nastrojów na giełdach. Czerwiec zacznie się dobrze?

Piątkowa sesja nie przyniosła dużej zmienności na rynkach europejskich – najsłabszy spośród głównych indeksów IBEX korygował się o 0,14%, najsilniejsze brytyjskie FTSE100 zyskiwało 0,54%. Inflacja w strefie euro nieoczekiwanie wzrosła w maju z 2,4% r/r do 2,6% r/r (prognozy: 2,5% r/r), a w ujęciu bazowym z 2,7% r/r do 2,9% r/r (prognozy: 2,% r/r). Dane komplikują jeszcze bardziej czwartkową decyzję EBC. Scenariuszem bazowym wciąż pozostaje obniżka, ale szanse na to, że do końca roku zobaczymy więcej niż 2-3 cięcia, wciąż spadają. Bardzo możliwe wydaje się również, że jeżeli cykl zostanie rozpoczęty w czerwcu, nie będzie miał ciągu dalszego w lipcu – Rada będzie zapewne chciała zacząć działać przed Fed i BoE, ale bardziej konserwatywni członkowie będą mieli zapewne problem z czymkolwiek więcej niż jego symbolicznym otwarciem.

Słabsze dane inflacyjne z Europy zostały w piątek przyćmione solidnym odczytem bazowego PCE w USA (0,2% m/m, wartość bliska prognozom lub minimalnie od nich niższa). Kwietniowy wskaźnik oddala scenariusz dalszego opóźniania obniżek stóp przez Fed, ale niemal na pewno nie wpłynie na decyzję FOMC, by w czerwcu wciąż pozostawić je na niezmienionym poziomie.

WIG20 wzrósł w piątek o 0,87%, mWIG40 o 0,26%, a sWIG80 o 0,02%. Głównym silnikiem napędowym najważniejszego indeksu było PKO (+3,31%), a hamulcowym Allegro (-3,45%), wzrosty miały jednak dość szeroki charakter, na minusie zamykały się zaldwie cztery spółki, kolejne dwie kończyły dzień neutralnie. W drugim szeregu błyszczały Millenium (+4,85%) i Tauron (+4,82%), ale przeceniało się aż 17 komponentów mWIG40.

Przez większość sesji w USA obserwowaliśmy spadki, ale NASDAQ (-0,01%) wymazał je w końcówce właściwie w całości, a S&P500 zamknęło się aż 0,8% wyżej. O 7,54% drożało Salesforce po czwartkowym załamaniu, ale wzrosty były tym razem nadzwyczaj demokratyczne – drożało aż 425 spółek S&P500.

W poniedziałek potężne wzrosty notuje większość rynków azjatyckich, W Hong Kongu przekraczają one 2%, ale jeszcze silniej po sukcesie wyborczym N. Modi’ego drożeją akcje w Bombaju – na dwie godziny przez otwarciem GPW Sensex zyskuje ponad 2,7%. Zdecydowana wygrana partii urzędującego premiera (która ma szansę na zwiększenie swojej ilości posłów z 350 do ponad 400 w liczącej 543 miejsca niższej izie parlamentu) wspiera także rupię, notującą około półprocentowe wzrosty względem dolara. Po weekendowych wyborach w Meksyku pewne wydaje się, że Claudia Sheinbaum zostanie pierwszą kobietą na czele rządu południowego sąsiada USA. Weekendowa decyzja OPEC+, by zacząć znosić ograniczenia produkcji w październiku nie wywołała na razie silnej reakcji ropy, która tanieje bardzo nieznacznie. Najważniejszymi danymi dnia będą amerykańskie PMI oraz ISM dla tamtejszego przemysłu. Sesja w Polsce i Europie niemal na pewno rozpocznie się od silnych wzrostów.

sWIG80 broni się w kanale, mWIG40 na wsparciu, ale kluczowe pozostają opory

Piotr Neidek, BM mBanku