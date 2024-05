WIG20 nie dał rady. Spadł o 1,7 proc.

Pod presją podaży są największe spółki. Wyprzedaż akcji blue chips doprowadziła do tego, że WIG20 wyszedł dołem z kolejnego klina. To otwiera niedźwiedziom drogę w kierunku podstawy formacji. W zależności od tego, który trójkąt jest brany pod uwagę, na celowniku są dwa poziomy. Pierwszy znajduje się na wysokości 2383, drugi to 2161 punktów. Lokalnie nie można wykluczyć próby podniesienia wyceny WIG20. O tym, jak silna będzie ewentualna kontra popytu, zależy dalsza ocena sytuacji technicznej indeksu. Jednakże jak na razie pozostaje ona negatywna.

Dzisiaj na azjatyckich parkietach podejmowane są próby zmniejszenia strat z obecnego tygodnia. Jedynie w Singapurze oraz w Szanghaju bykom udało się osiągnąć dodatnią stopę zwrotu za ostatnie dni. Na pozostałych dominuje czerwień. O miano lidera spadków walczą dwa benchmarki: PSEi Index oraz Jakarta Composite Index. Każdy z nich traci do piątkowego zamknięcia 3,7%. Także bilans za ten miesiąc należy do niedźwiedzi. Wprawdzie w Hongkongu czy na Tajwanie pojawiły się wzrosty, to jednak maj w większości przypadków należał do sprzedających.

Bilans za piąty miesiąc roku jak na razie jest korzystny dla graczy ze Starego Kontynentu. Od dzisiejszej sesji wiele zależy i statystyki mogą ulec zmianie. Jednakże na chwilę obecną maj był miesiącem zdominowanym przez byki. Wśród maruderów można wyróżnić CAC 40, BUX, PX oraz WIG20. W Paryżu oraz w Budapeszcie zachodzi jednak szansa na to, że maj okaże się wzrostowy. Wynik za ten miesiąc to jedynie -0,1%, zatem rzutem na taśmę byki mogą wygrać ten pojedynek.

Baribale z Wall Street wciąż nie odpuszczają. Wskutek wczorajszej wyprzedaży akcji, DJTA przełamał lokalne wsparcie. Finisz wypadł najniżej od listopada 2023 r. Indeks transportowy już w połowie maja wysyłał niepokojące sygnały w stronę inwestorów. W momencie, w którym DJIA łamał pułap 40000 punktów, DJTA wykonywał już krok w tył. Jak pokazuje historia, niepotwierdzone szczyty to pretekst do spadków. Od dzisiejszego zamknięcia dnia zależy, czy maj wypadnie na plusie.

Jeszcze kilka sesji temu indeks trzydziestu największych spółek przemysłowych w USA bił rekordy. Dzisiaj pozostało po nich jedynie wspomnienie. Do psychologicznego poziomu 40000 pkt robi się już nie po drodze bykom z Wall Street. Nie można wykluczyć, że dzisiaj spadki zostaną pogłębione. Wystarczy jedna, mocniejsza kontra podaży a wzrosty z ostatnich pięciu miesięcy zostaną zniwelowane do zera. Do grudniowego zamknięcia brakuje jedynie 422 punktów. W takich warunkach trudno używać słowa hossa. Tym bardziej, że na wykresie tygodniowym obecne są podażowe sygnały.

Środa pod znakiem kapitulacji

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska