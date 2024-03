Salwador, czyli kraj, który chce być bitcoinowym rajem

Najpopularniejsza kryptowaluta wróciła już jednak do bicia rekordów, a tamte zakupy okazały się opłacalne. Prezydent Bukele zamierza więc kupować więcej bitcoinów. Jego administracja będzie nabywała po jednym dziennie, aż staną się na tyle drogie, że nie będzie środków na ich zakup za pomocą tradycyjnych walut. Dotychczasowy portfel bitcoinów należących do Salwadoru został natomiast zgrany na dysk niepodłączony do internetu i zamknięty w skarbcu w tajnej lokalizacji. Jest więc chroniony nawet mocniej niż rezerwy złota.